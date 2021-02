Gf Vip, confessione d'amore di Dayane Mello a Rosalinda: «Io la amo davvero, ma non posso» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, la confessione d'amore di Dayane nei confronti di Rosalinda: «Io la amo davvero, ma non posso». Dopo litigi e riappacificamenti, durante la diretta della... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, lad'dinei confronti di: «Io la amo, ma non». Dopo litigi e riappacificamenti, durante la diretta della...

zazoomblog : Grande Fratello Vip la confessione damore di Dayane nei confronti di Rosalinda: Io la amo davvero ma non posso -… - tvblogit : Grande Fratello Vip 5, l’amore “non sbocciato” tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò - IdaDiGrazia : #GFVIP Grande Fratello Vip, confessione d'amore di Dayane Mello a Rosalinda: «Io la amo davvero, ma non posso»… - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello confessione clamorosa: 'Amo Rosalinda' - federica1119 : Scommetto che da stanotte in poi i vip criticheranno questa confessione di Dayane...scommettiamo? -