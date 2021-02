Frana in mare il cimitero di Camogli: duecento bare finiscono in acqua (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono circa duecento le bare trascinate via da una Frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) a seguito del crollo di una porzione del cimitero , situato sulla linea di costa della località ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono circaletrascinate via da unae in parte finite in(Genova) a seguito del crollo di una porzione del, situato sulla linea di costa della località ...

repubblica : Frana parte del cimitero di Camogli, centinaia di bare in mare: Un gruppo di operai ha rischiato di precipitare. L'… - MediasetTgcom24 : Frana nel cimitero di Camogli: circa 200 bare su scogli e in mare #camogli - Agenzia_Ansa : Frana una parte del cimitero di Camogli, oltre 200 bare in mare e sugli scogli. Il crollo dovuto all'erosione della… - SAMUELSAMMIT : RT @SkyTG24: Camogli, frana parte del cimitero: 200 bare finiscono in mare - SamueleMarchet4 : #Camogli Crolla cimitero a causa di una #frana, circa 200 bare finiscono in mare. Le immagini poco prima del cro… -