Disney+ inserisce il disclaimer per “i contenuti offensivi” al Muppet Show

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Hanno fatto il loro debutto in questi giorni sule cinque stagioni di un classico della tv per i bambini: il mitico The, ideato alla fine degli anni ’70 da Jim Henson, maestro dei pupazzi di Hollywood, noto anche per i film Labyrinth e Dark Crystal. La produzione ha portato all’apice della popolarità Kermit la rana, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo e gli altri personaggi colorati e dallo stile un po’ sbracato. Ora, però, si è sentita l’esigenza di mettere unin apertura di 18 episodi : “Il programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone o culture. Questi stereotipi e comportamenti erano sbagliati allora e lo sono oggi”, si legge nella schermata che appare per 15 secondi prima dell’inizio di alcune puntate. “La rimozione del contenuto negherebbe ...

