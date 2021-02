Diritti tv, asse Tim-Dazn per la serie A (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’accordo c’è. “La collaborazione partirebbe da luglio 2021 e comprenderebbe tutta l’offerta di contenuti sportivi live e on demand di Dazn”, spiega Tim in una nota, precisando di non essere “tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’assegnazione dei Diritti televisivi per il triennio 2021/2024” della serie A. Tim “ha sottoscritto un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, condizionata all’aggiudicazione a Dazn della gara di cui sopra. Ai sensi dell’accordo, Tim si qualificherebbe come operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia nonché per la partnership tecnologica”, conclude Tim. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’accordo c’è. “La collaborazione partirebbe da luglio 2021 e comprenderebbe tutta l’offerta di contenuti sportivi live e on demand di”, spiega Tim in una nota, precisando di non essere “tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’gnazione deitelevisivi per il triennio 2021/2024” dellaA. Tim “ha sottoscritto un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, condizionata all’aggiudicazione adella gara di cui sopra. Ai sensi dell’accordo, Tim si qualificherebbe come operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti diin Italia nonché per la partnership tecnologica”, conclude Tim. Funweek.

