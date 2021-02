Decine di Boeing 777 restano a terra in tutto il mondo La decisione dopo l’incidente su Denver video

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Alcune compagnie aeree, dagli Usa al Giappone, hanno sospeso dal servizio i777 con motore Prattdi sabato a. In quell’occasione, un aereo diretto a Honolulu è stato costretto a rientrare pocoil decollo per un motore in fiamme. Il motore destro ha subito un guasto ed è esploso a metà volo. L’esplosione ha causato una pioggia di detriti su un’area abitata nei pressi della città del Colorado. Non c’è stato alcun ferito fra i 231 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio. Tra le prime ad annullare i voli, la compagnia aerea americana United Airlines. Ha infatti annunciato di aver messo a24 dei suoi aerei777. Unapresache la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Decine Boeing

Yahoo Finanza

L'incidente costringerà a terra diversedi777 equipaggiati con i motori Pratt & Whitney 4000 - 112 sino a che non si capirà esattamente cosa sia effettivamente successo (128 per la ...Centinaia di imprese edi migliaia di occupati di questo importante comparto dell'...gennaio su alcuni prodotti europei in relazione alla disputa commerciale tra Usa e Ue sul contenzioso-...Il costruttore ieri sera ha invitato le compagnie aeree che usano lo stesso tipo di propulsore che ha sparso i suoi pezzi su Denver prima dell'atterraggio di emergenza a sospendere le operazioni per c ...Roma- I liquori e i cordiali italiani continuano a essere ostaggio di una disputa legata alla querelle aerospaziale tra Usa ed Europa e stanno pagando gravissime conseguenze del dazio del 25% introdot ...