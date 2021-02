(Di lunedì 22 febbraio 2021)Un forte boato ha svegliato nella notte gli abitanti del centro nicese. A causarlo il crollo, per cause che sono in corso di accertamento, di undisabitato di via Cordara. ...

TorinoNews24 : Piemonte - Forte boato, crolla intero edificio: paura nella notte... - telecitynews24 : ?? NIZZA MONFERRATO: CROLLA EDIFICIO DISABITATO ?? Nessun ferito ?? - kategullo75 : RT @Ansa_Piemonte: Crolla edificio, paura a Nizza Monferrato ma nessun ferito. Boato nella notte. Si valuta sgombero vicina residenza disab… - SkyTG24 : Crolla edificio nella notte a Nizza Monferrato: nessun ferito - Ansa_Piemonte : Crolla edificio, paura a Nizza Monferrato ma nessun ferito. Boato nella notte. Si valuta sgombero vicina residenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla edificio

NIZZA MONFERRATO Un forte boato ha svegliato nella notte gli abitanti del centro nicese. A causarlo il crollo, per cause che sono in corso di accertamento, di undisabitato di via Cordara. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco effettivi di Asti con i volontari nicesi, insieme ai carabinieri e ai tecnici di Enel e Telecom.Fortunatamente era disabitato Redazione ON 22 Febbraio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ASTI " Undisabitato è crollato, in parte, in piena Nizza Monferrato. I vigili del fuoco del comando di Asti stanno intervenendo sul posto. In particolare le squadre della centrale di Asti e volontari ...Un edificio è crollato questa notte nel Monferrato. Gli abitanti del centro di Nizza Monferrato sono stati svegliati nelle ore notturne da un forte boato per il crollo di un edif ...Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok No P ...