Covid | 9 630 nuovi casi | 274 morti | aumenta il tasso di positività

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Come ogni lunedì calano le persone contagiate dal. Sono 9.630 iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 170.672 test molecolari e antigenici contro i 250.986 di ieri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 630

Sono 9.i test positivi, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 13.452). I ... Sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensive per il- 19, con un aumento di 24 unità ...: 9.nuovi casi con 170mila tamponi, 274 decessi (RCO). 22 - 02 - 21 17:09:53 (0504) 0 NNNNCoronavirus Italia, il bollettino di oggi lunedì 22 febbraio 2021. Sono 9.630 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...17:43Sicilia, 412 nuovi casi: il tasso di positività al 2,2 %, solo la Sardegna fa meglio 17:42Attentato in Congo, Martinez: “Conoscevo Luca, non meritava questa fine” 17:37Covid19 in Italia, 9.630 ...