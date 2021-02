Confcommercio, nel 2021 in calo l’offerta turistica: è la prima volta in 20 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – A causa del Covid – per la prima volta nella storia economica degli ultimi due decenni – solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di media ampiezza nel 2021 si perderà un quarto delle imprese di alloggio e ristorazione (-24,9%). È quanto ha calcolato Confcommercio in un approfondimento in merito all’effetto Covid sulle città. Lo studio ha anche sottolineato come nel 2020 sia proseguito il processo di “desertificazione commerciale” iniziato nel 2012: negli ultimi nove anni infatti, sono sparite, complessivamente, dalle città italiane oltre 77mila attività di commercio al dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese di commercio ambulante (-14,8%). Un calo ancora maggiore si guarda al 2021 quando nei centri storici dei capoluoghi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – A causa del Covid – per lanella storia economica degli ultimi due decenni – solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di media ampiezza nelsi perderà un quarto delle imprese di alloggio e ristorazione (-24,9%). È quanto ha calcolatoin un approfondimento in merito all’effetto Covid sulle città. Lo studio ha anche sottolineato come nel 2020 sia proseguito il processo di “desertificazione commerciale” iniziato nel 2012: negli ultimi noveinfatti, sono sparite, complessivamente, dalle città italiane oltre 77mila attività di commercio al dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese di commercio ambulante (-14,8%). Unancora maggiore si guarda alquando nei centri storici dei capoluoghi ...

MediasetTgcom24 : Confcommercio: 'Nel 2021 un'impresa di ristorazione e alloggio su 4 chiuderà causa Covid' #Covid… - IlFattoNisseno : Confcommercio: nel 2021 chiuderà un quarto imprese ristorazione e alloggio - ConfcommercioRE : ??#Discoteche al collasso, #Silb-#Confcommercio: “Il 30% dei locali ha già chiuso e i fatturati sono calati di più d… - ansa_economia : Confcommercio, dal 2012 -77mila negozi, città desertificate. Per Covid nel 2021 previsto crollo anche per offerta t… - fisco24_info : Confcommercio, dal 2012 -77mila negozi, città desertificate: Per Covid nel 2021 previsto crollo anche per offerta t… -