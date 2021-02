Che Tempo Che Fa, tra Can Yaman e la differenza tra tecnico e politico (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa domenica 21 febbraio 2021, Luciana Littizzetto da Can Yaman, all’appello a Draghi per i comici e la differenza tra tecnico e politico. Domenica 21 gennaio 2021 è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa su Rai 3. Verso la conclusione della puntata, dopo i tanti ospiti previsti, arriva il momento dedicato alla comica toscana, Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri ha iniziato il suo intervento parlando di Can Yaman, e della sua storia con Diletta Leotta. Poi il suo intervento si sposta nella sfera politica e Luciana ha iniziato a parlare del Premier Mario Draghi, che parla poco e per un comico è un problema, quindi legge un appello: “Mario, per favore, fatti scappare ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 febbraio 2021) CheChe Fa domenica 21 febbraio 2021, Luciana Littizzetto da Can, all’appello a Draghi per i comici e latra. Domenica 21 gennaio 2021 è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa su Rai 3. Verso la conclusione della puntata, dopo i tanti ospiti previsti, arriva il momento dedicato alla comica toscana, Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri ha iniziato il suo intervento parlando di Can, e della sua storia con Diletta Leotta. Poi il suo intervento si sposta nella sfera politica e Luciana ha iniziato a parlare del Premier Mario Draghi, che parla poco e per un comico è un problema, quindi legge un appello: “Mario, per favore, fatti scappare ...

mengonimarco : “L’anno che verrà” è un brano senza tempo. Ci è sembrato il miglior modo per raccontare questo di tempo, fatto di p… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - antoniosavona : @FabrizioSapia Mi sa che lo avevo già mandato affanculo tempo fa... - Alberind44 : @MarcoSanavia1 Forse dovresti venir fuori dal castello delle fiabe rosse ed osservare la realtà che ci circonda Co… -