Che cos’è il Sosus? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sosus è l’acronimo di Sound Surveillance System, un sistema statunitense di sorveglianza idroacustica fisso subacqueo nato per rilevare la presenza di sottomarini avversari e localizzarli. Il Sosus, insieme al suo equivalente imbarcato Surtass (Surveillance Towed Array Sensor System), prende il nome di Iuss (Integrated Undersea Surveillance System). InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 febbraio 2021)è l’acronimo di Sound Surveillance System, un sistema statunitense di sorveglianza idroacustica fisso subacqueo nato per rilevare la presenza di sottomarini avversari e localizzarli. Il, insieme al suo equivalente imbarcato Surtass (Surveillance Towed Array Sensor System), prende il nome di Iuss (Integrated Undersea Surveillance System). InsideOver.

