Cassa integrazione: tutte le istruzioni Inps per il 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con una nuova circolare l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021: Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), assegno ordinario (Aso) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa). “In merito alla Cassa integrazione Covid, le nuove integrazioni salariali dell’Inps, si osserva innanzitutto che, in base all’integrazione salariale spettante, il termine per la fruizione è differente: anche se tutti gli ammortizzatori sociali Covid istituiti dalla legge di Bilancio 2021, difatti, hanno una durata massima di 12 settimane (90 giorni per la Cisoa), la Cassa integrazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con una nuova circolare l’ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure disalariale fruibili nelordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), assegno ordinario (Aso) esalariale operai agricoli (Cisoa). “In merito allaCovid, le nuove integrazioni salariali dell’, si osserva innanzitutto che, in base all’salariale spettante, il termine per la fruizione è differente: anche se tutti gli ammortizzatori sociali Covid istituiti dalla legge di Bilancio, difatti, hanno una durata massima di 12 settimane (90 giorni per la Cisoa), la...

