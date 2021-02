Campania, ristoratori in ginocchio. La lettera a De Luca: “Fateci aprire anche in zona arancione” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Campania zona arancione e ristoranti di nuovo chiusi al pubblico. Tutto da rifare per la ripresa del commercio dopo i colpi inferti dall’ultima ordinanza del ministro Roberto Speranza. Ed è per questo che gli operatori del settore chiedono a gran voce di intervenire. E lo fanno inviando una lettera al governatore Vincenzo De Luca. Campania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)e ristoranti di nuovo chiusi al pubblico. Tutto da rifare per la ripresa del commercio dopo i colpi inferti dall’ultima ordinanza del ministro Roberto Speranza. Ed è per questo che gli operatori del settore chiedono a gran voce di intervenire. E lo fanno inviando unaal governatore Vincenzo De, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

