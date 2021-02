Bambini dell’asilo “insultati, minacciati e strattonati”: nel foggiano misura interdittiva per la 47enne accusata Non potrà svolgere attività per un anno (Di lunedì 22 febbraio 2021) “misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di insegnante e di educatore socio pedagogico per la durata di 12 mesi”. È lo stralcio del comunicato diffuso dai carabinieri in relazione al provvedimento eseguito a Mattinata nei confronti di una 47enne. L’accusa nei confronti della donna: “aver abitualmente maltrattato minori di età compresa tra i 2 e 5 anni, che frequentavano la scuola materna, ed a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione e custodia.” “. L'articolo Bambini dell’asilo “insultati, minacciati e strattonati”: nel foggiano misura interdittiva per la 47enne accusata <small class="subtitle">Non potrà ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) “del divieto temporaneo di esercitare la professione di insegnante e di educatore socio pedagogico per la durata di 12 mesi”. È lo stralcio del comunicato diffuso dai carabinieri in relazione al provvedimento eseguito a Mattinata nei confronti di una. L’accusa nei confronti della donna: “aver abitualmente maltrattato minori di età compresa tra i 2 e 5 anni, che frequentavano la scuola materna, ed a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione e custodia.” “. L'articolo”: nelper la Non...

