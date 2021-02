Attacco in Congo: voci di riscatto, sparatorie e giallo sulla scorta (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un possibile "riscatto", uno "scontro a fuoco" tra ranger ed esercito da una parte ed un commando dall'altra, il giallo della scorta. Col passare delle ore iniziano a emergere nuovi dettagli sulla dinamica che ha portato all'assassinio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Congolese, che secondo fonti locali si chiamerebbe Mustapha Milambo. Del convoglio, apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence, avrebbe dovuto fare parte anche l'addetto consolare Alfredo Russo che però, per non meglio precisate ragioni, è rimasto a Goma. Secondo un portavoce del Virunga national Park, all'interno del quale si è verificato l'accaduto, il convoglio del World Food Programme (Wfp) sul quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un possibile "", uno "scontro a fuoco" tra ranger ed esercito da una parte ed un commando dall'altra, ildella. Col passare delle ore iniziano a emergere nuovi dettaglidinamica che ha portato all'assassinio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autistalese, che secondo fonti locali si chiamerebbe Mustapha Milambo. Del convoglio, apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence, avrebbe dovuto fare parte anche l'addetto consolare Alfredo Russo che però, per non meglio precisate ragioni, è rimasto a Goma. Secondo un portavoce del Virunga national Park, all'interno del quale si è verificato l'accaduto, il convoglio del World Food Programme (Wfp) sul quale ...

