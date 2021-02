Ancona | incendio al porto fiamme alte tra i capannoni distrutti

(Di martedì 23 febbraio 2021), il secondoa Marina DoricaL’si è propagato nella tarda serata di Lunedì ad, sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco con le forze dell’ordine per gestire i soccorsi e limitare i danni. Ci troviamo a Marina Dorica, ilturistico è stato vittima di un, dove alcunihanno preso fuoco partendo dai bagni per poi finire agli spogliatoi. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno cercato di limitare i danni del rogo. Questo è il secondoa distanza di mesi, dopo quello che ha devastato l’area del Tubimar. Attualmente secondo le autorità non ci sono feriti sul posto. Vigili del Fuoco alle prese con l’divampato ad ...

... a causa di unad un capannone adibito a deposito di materiale vario. Sul posto i Carabinieri della zona e le Squadre di Osimo ed, intervenute con quattro automezzi per spegnere le ...... in via Lazio, per undi un capanno adibito al rimessaggio di masserizie ed utensili vari. La Squadra di Osimo in collaborazione con quella disono intervenuti con quattro automezzi ...ANCONA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata nel porto di Ancona, nella zona di Marina Dorica, il porto turistico, dove avrebbero preso fuoco dei capannoni in materiale ‘sandwich’ u ...ANCONA, 22 FEB - Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata nel porto di Ancona, nella zona di Marina Dorica, il porto turistico, dove avrebbero preso fuoco dei capannoni in materiale 'san ...