Alfa Romeo C41 | svelata la nuova vettura 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Pochi minuti fa, a Varsavia in Polonia, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi e il terzo pilota Robert Kubica hanno presentato laC41. Un’anteprima molto suggestiva ed elegante in Polonia. Per adesso una delle presentazioni più belle di questa stagione. LivreaC41 Dopo aver visto laMcLaren e laAlphaTauri, oggi tocca alla scuderia svizzera dell’. Una cerimonia spettacolare al Grand Theatre di Varsavia nella capitale polacca dove i due piloti di punta Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi, e il pilota di riserva, Robert Kubica, hanno svelato laC41. PresentazioneC41 – Photo Credit: ...