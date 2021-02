A Genova 500 persone in piazza contro le chiusure (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oltre 500 persone sono tornate in piazza questo pomeriggio a Genova per protestare contro le restrizioni anti-Covid dopo la manifestazione dei ristoratori di lunedì scorso che aveva letteralmente bloccato la città. Al presidio, autorganizzato da un gruppo di commercianti e lavoratori nella centralissima piazza De Ferrari, partecipano molti titolari di bar e ristoranti ma anche tassisti, proprietari di palestre, titolari di associazioni sportive e sale scommesse, lavoratori dello spettacolo.Sul palchetto allestito sulla scalinata di Palazzo Ducale si stanno alternando gli interventi dei rappresentanti delle categorie economiche più colpite dalle limitazioni e dalle chiusure disposte dal governo. Tra gli striscioni portati in piazza dai manifestanti, alcuni dei quali con ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oltre 500sono tornate inquesto pomeriggio aper protestarele restrizioni anti-Covid dopo la manifestazione dei ristoratori di lunedì scorso che aveva letteralmente bloccato la città. Al presidio, autorganizzato da un gruppo di commercianti e lavoratori nella centralissimaDe Ferrari, partecipano molti titolari di bar e ristoranti ma anche tassisti, proprietari di palestre, titolari di associazioni sportive e sale scommesse, lavoratori dello spettacolo.Sul palchetto allestito sulla scalinata di Palazzo Ducale si stanno alternando gli interventi dei rappresentanti delle categorie economiche più colpite dalle limitazioni e dalledisposte dal governo. Tra gli striscioni portati indai manifestanti, alcuni dei quali con ...

