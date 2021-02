41bis | Di Matteo | “Qualsiasi cedimento dello Stato sarebbe errore difficilmente rimediabile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il 41 bis resta uno strumento insostituibile per un contrasto veramente efficace alle mafie”. A dirlo all’Adnkronos è il consigliere del Consiglio superiore della magistratura Antonino Di. Oggi, in un editoriale l’ex Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, ribadisce che il carcere duro per i boss non va cancellato. E che “tra le questioni più delicate che la nuova titolare del ministero della Giustizia dovrà ben presto affrontare c’è quella relativa al trattamento dei detenuti per reati di mafia”. Parlando del 41 bis, senza fare un esplicito riferimento all’editoriale di Pignatone, Antonino Di, che per molti anni èpm della Dda di Palermo, ritiene che il carcere duro debba “essere applicato sempre nell’ottica della prevenzione e non in quella della ulteriore afflizione del detenuto”. “Da molto tempo le più ...