Spostamenti tra regioni | verso la proroga del divieto | fino a quando? Le ipotesi

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - Corriere : ?? Le decisioni sugli spostamenti tra regioni e sull'Italia tutta arancione - mickycaruso : RT @RogerAthom: Il Governo Draghi vuole vietare gli spostamenti tra Regioni fino al 31 Marzo, nonostante i contagi siano sotto il 4% e i de… - Donatel65682407 : #COVID19, pronta la #proroga dello stop agli spostamenti tra #Regioni - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Responsabili due giovani minorenni (16 anni) che hanno […] Navigazione articoli Verso lo stop agliregioni fino al 31 marzoSecondo i rumors sembra che lo stopregioni, originariamente fissato al 25 febbraio verrà prolungato fino al 31 marzo prossimo. Altre misure potrebbero poi arrivare per il weekend di Pasqua che ...Di Fabio Palla Da oggi la Campania torna ufficialmente in zona arancione. Vietati gli spostamenti tra Comuni,salvo comprovate ragioni ...COVID ITALIA – La situazione Covid in Italia è ancora in una fase critica, soprattutto in alcune Regioni dove si sono registrati aumenti di positivi nelle ultime settimane. La preoccupazione principal ...