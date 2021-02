Sci alpino, Mondiali: le pagelle di oggi. Foss-Solevaag è impeccabile, Pertl sorprende, Kristoffersen e Vinatzer risorgono (Di domenica 21 febbraio 2021) Sebastian Foss-Solevaag vince lo slalom dei Mondiali di Cortina 2021 ed è l’ultima medaglia d’oro della kermesse nella “Perla delle Dolomiti”. Una gara davvero avvincente che ha visto grandi prestazioni, uscite di scena eccellenti e diverse “resurrezioni sportive”. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime pagelle dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Una rassegna che, tra il maltempo iniziale e la questione Covid-19, merita a prescindere un 10 pienissimo. Senza dimenticare le piste sempre impeccabili. Per cui gli organizzatori e l’Italia meritano un lungo applauso. LE pagelle DELLO SLALOM DI CORTINA 2021 SEBASTIAN Foss-Solevaag 10: è lui la medaglia d’oro dello slalom. Non tutti lo potevano prevedere prima del via della gara, ma il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Sebastianvince lo slalom deidi Cortina 2021 ed è l’ultima medaglia d’oro della kermesse nella “Perla delle Dolomiti”. Una gara davvero avvincente che ha visto grandi prestazioni, uscite di scena eccellenti e diverse “resurrezioni sportive”. Andiamo, quindi, a consegnare le ultimedei Campionatidi Cortina d’Ampezzo 2021. Una rassegna che, tra il maltempo iniziale e la questione Covid-19, merita a prescindere un 10 pienissimo. Senza dimenticare le piste sempre impeccabili. Per cui gli organizzatori e l’Italia meritano un lungo applauso. LEDELLO SLALOM DI CORTINA 2021 SEBASTIAN10: è lui la medaglia d’oro dello slalom. Non tutti lo potevano prevedere prima del via della gara, ma il ...

