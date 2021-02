Più di 100 euro di sconto per iPhone 12 Mini su Amazon e altre offerte Apple il 21 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 21 febbraio 2021) Domenica da ricordare quella di oggi 21per il consistenterelativo all’12su. Il melafonino, insieme a tutta l’ultima serie top di gammadel 2020, è stato lanciato solo in autunno ma è possibile acquistarlo ora con un sensibile taglio di prezzo. Il risparmio attuale supera i 100per lo specifico modello ma si aggira intorno alla stessa cifra anche per altri prodotti progettati dall’azienda di Cupertino. insomma, le occasioni ghiotte per accaparrarsi un device con logo della “melamorsicata” non mancano in queste ore. La prima offerta da prendere in considerazione è appunto quella dedicata all’12su, in particolare, nella sua versione da 128 GB nella ...