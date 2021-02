MOVIOLA – Benevento-Roma | Foulon commette fallo su El Shaarawy | il Var toglie il penalty per offside

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) Finale di partita incandescente al Vigorito tranel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Il neo-entrato Stephan El, in pieno recupero, si rende protagonista di una bella giocata nell’area di rigore campana per poi essere atterrato fa Fuolon: il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto. Il var, però, decide dire ila favore dei capitolini per un precedente fuorigioco di Lorenzo Pellegrini. Il match, dunque, termine a reti bianche. SportFace.