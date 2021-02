Milan-Inter, doppietta di Lautaro Martinez: azione di contropiede e 0-2 (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Inter trova il gol del raddoppio. Nel momento più difficile del derby contro il Milan, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva un contropiede letale da parte dei giocatori nerazzurri: Lukaku difende palla, lancia Hakimi che ne salta due, allarga per Eriksen, il giocatore danese serve con i tempi giusti Perisic, il quale trova Lautaro Martinez dentro l’area piccola, l’argentino non sbaglia e fredda Donnarumma. In alto il VIDEO dello 0-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) L’trova il gol del raddoppio. Nel momento più difficile del derby contro il, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva unletale da parte dei giocatori nerazzurri: Lukaku difende palla, lancia Hakimi che ne salta due, allarga per Eriksen, il giocatore danese serve con i tempi giusti Perisic, il quale trovadentro l’area piccola, l’argentino non sbaglia e fredda Donnarumma. In alto ildello 0-2. SportFace.

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - _LordJack : Loro sono superiori a noi in tre reparti su quattro (l'unico in cui siamo meglio è il portiere). Alla lunga i veri… - fiorellocortian : Inter molto forte, molto presente lungo tutta la partita. Punteggio severo per il >Milan. sono a +4 come prevedibile. Acc! -