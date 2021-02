Mahmood, ‘Inuyasha’: sapete che significa e perché ha intitolato così il suo singolo? Incredibile retroscena (Di domenica 21 febbraio 2021) Mahmood, ‘Inuyasha’: sapete che significa e perché ha intitolato così la sua canzone? Incredibile retroscena, ecco tutti i dettagli. Mahmood, il suo ultimo singolo è ‘Inuyasha’: sapete perché si intitola così e cosa significa? L’Incredibile retroscenaIl suo nuovo singolo ‘Inuyasha’, è uscito solo due settimane fa e conta già oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube, oltre ad essere super ascoltato anche sulle altre piattaforme musicali. Lui è Mahmood, una vera e propria certezza, ormai, del panorama musicale italiano. Dopo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 febbraio 2021)chehala sua canzone?, ecco tutti i dettagli., il suo ultimosi intitolae cosa? L’Il suo nuovo, è uscito solo due settimane fa e conta già oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube, oltre ad essere super ascoltato anche sulle altre piattaforme musicali. Lui è, una vera e propria certezza, ormai, del panorama musicale italiano. Dopo ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - IlContiAndrea : Stiloso e bravo (come sempre) #Inuyasha #Mahmood #CTCF - chetempochefa : 'Io ero grande fan di Inuyasha. Sono un grande amante di questo mondo anime giapponese. Volevo proprio prendere in… - baebuII : RT @forseproprio: 'Metterò il peggio di me Dentro una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' #Mahmood #Inuyasha https://t.c… - patrokk : Mi è arrivata finalmente. Inuyasha di Mahmood è un ritmo che entra dento® certified. -