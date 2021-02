LIVE Biathlon, Mass start uomini Mondiali in DIRETTA: Laegreid e Samuelsson al comando, Hofer insegue il podio (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Bene Bormolini pulito in questa seconda serie, da capire cosa sia successo a Jacquelin 15.31 Laegreid impressionante vola in testa e solo Samuelsson resta con lui! Hofer un errore viene ripreso da JTB mentre crolla Jacquelin che ne manca 5! 15.30 Siamo al secondo poligono. 15.29 Dale e Jacquelin si riportano sotto ma ora il ritmo si è decisamente alzato. Boe però è già a -25? 15.28 Hofer e Laegreid in fuga! Piccolo margine per i due di testa che in discesa dimostrano di essere scaltri e guadagnano qualche metro 15.27 Una strategia abbastanza rischiosa perché c’era la possibilità di tagliare già fuori il favorito mentre così anche Boe può tornare in corsa. 15.26 Ritmo molto basso ora davanti, si studiano e questo permette ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Bene Bormolini pulito in questa seconda serie, da capire cosa sia successo a Jacquelin 15.31impressionante vola in testa e soloresta con lui!un errore viene ripreso da JTB mentre crolla Jacquelin che ne manca 5! 15.30 Siamo al secondo poligono. 15.29 Dale e Jacquelin si riportano sotto ma ora il ritmo si è decisamente alzato. Boe però è già a -25? 15.28in fuga! Piccolo margine per i due di testa che in discesa dimostrano di essere scaltri e guadagnano qualche metro 15.27 Una strategia abbastanza rischiosa perché c’era la possibilità di tagliare già fuori il favorito mentre così anche Boe può tornare in corsa. 15.26 Ritmo molto basso ora davanti, si studiano e questo permette ...

