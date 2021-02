Lazio Samp: come Luis Alberto ha dominato tutte le fasi di gioco – ANALISI TATTICA (Di domenica 21 febbraio 2021) Un uomo solo al comando di Lazio Samp: la prestazione di Luis Alberto è stata sontuosa e incisiva pressoché in tutte le fasi di giocoPur senza disputare una prova brillantissima, la Lazio di Inzaghi si riscatta alla grande dopo la sconfitta di San Siro, centrando un successo importante per la classifica e che dà morale in vista del Bayern Monaco. A decidere la gara è stato ancora una volta Luis Alberto, che nella prima frazione è stato l’indiscusso leader tecnico della squadra.Oltre ad aver concluso a rete, lo spagnolo ha proprio avviato l’azione che ha portato al gol. Il fantasista biancoceleste si è infatti scagliato sulla seconda palla dopo il lancio da dietro su Correa, recuperando il possesso e generando la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Un uomo solo al comando di: la prestazione diè stata sontuosa e incisiva pressoché inlediPur senza disputare una prova brillantissima, ladi Inzaghi si riscatta alla grande dopo la sconfitta di San Siro, centrando un successo importante per la classifica e che dà morale in vista del Bayern Monaco. A decidere la gara è stato ancora una volta, che nella prima frazione è stato l’indiscusso leader tecnico della squadra.Oltre ad aver concluso a rete, lo spagnolo ha proprio avviato l’azione che ha portato al gol. Il fantasista biancoceleste si è infatti scagliato sulla seconda palla dopo il lancio da dietro su Correa, recuperando il possesso e generando la ...

