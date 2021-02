In Liguria caccia ai vaccinatori per accelerare. Toti: “Il governo ci mandi più personale” (Di domenica 21 febbraio 2021) Solo 8 rinforzi da Roma per Genova, appello del presidente degli infermieri Gagliano: “Assumere subito i neolaureati” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 febbraio 2021) Solo 8 rinforzi da Roma per Genova, appello del presidente degli infermieri Gagliano: “Assumere subito i neolaureati”

