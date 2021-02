Gianna Scarpelli ex moglie Carlo Verdone | perché è finita?

Leggi su youmovies

(Di domenica 21 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ex: il rapporto tra i due, nonostante la rottura, è rimasto sicuramente sotto la luce dei riflettori.oggi, per la gioia di tutti i suoi numerosi fan, tornerà grande protagonista sul piccolo schermo. Il noto attore sta infatti ospite in quel di Domenica In, lo storico contenuto della