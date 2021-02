Genoa, Ballardini: «Come si fa a non essere contenti?» – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo il pareggio in rimonta contro il Verona grazie al gol di Badelj Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Le sue parole. FELICITA’ – «E’ stato un punto che ci dà tantissima soddisfazione perché vento contro una squadra forte, molto fisica, con qualità, che non ti fa respirare, arrivato all’ultimo minuto con un uomo in meno. Come si fa a non essere contenti dopo un pareggio così?». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico delDavidedopo il pareggio in rimonta contro il Verona grazie al gol di Badelj Il tecnico delDavideha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Le sue parole. FELICITA’ – «E’ stato un punto che ci dà tantissima soddisfazione perché vento contro una squadra forte, molto fisica, con qualità, che non ti fa respirare, arrivato all’ultimo minuto con un uomo in meno.si fa a nondopo un pareggio così?». Leggi su Calcionews24.com

