GameStop e il pandemonio di Wall Street? Il responsabile ammette di non capire nulla del mercato azionario

(Di domenica 21 febbraio 2021) Keith Gill, l'uomodel turbolento caso, il quale ha visto centinaia di utenti Reddit fare le scarpe a navigati azionisti e speculatori di, aumentando vertiginosamente il valore delle azioni, prosciugando tutti i fondi speculativi nati per lucrare sul fallimento del retailer, è stato recentemente interrogato dal Congresso americano. Questo, nella speranza di far luce sulla vicenda e verificare se ci siano stati degli illeciti, delle infrazioni, oppure delle mosse che meritano di essere regolamentate sotto una nuova legge. L'udienza del congresso ha visto interrogati anche altre personalità coinvolte nel caso, come il CEO dell'app finanziaria Robinhood, Vlad Tenev, il CEO di Melvin Capital, Gabriel Plotkin e il CEO di Reddit, Steve Huffman. Leggi altro...

misteruplay2016 : GameStop, il responsabile del pandemonio di Wall Street ammette di non conoscere il mercato azionario - Eurogamer_it : #GameStop, il responsabile del pandemonio di Wall Street ammette di non conoscere il mercato azionario. -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop pandemonio

Zazoom Blog

Nel caso non lo sapeste, Melvin Capital è un fondo speculativo che ha spinto, giorno dopo giorno, a ridurre il valore delle proprie azioni e che è stato danneggiato enormemente quando Reddit ...Ildell'affare, in cui è precipitato anche Rodriguez, sembra già rappresentare uno degli episodi più strani e singolari della storia di Wall Street . Un momento in cui normali ...L'utente di Reddit responsabile del caso GameStop, Keith Gill, ha ammesso, durante un'interrogazione del Congresso, di non conoscere il funzionamento del mercato.Le storie di quattro ragazzi che hanno investito alcune migliaia di dollari in azioni di GameStop e sono diventati milionari ...