Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Milan Inter match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Inter, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

