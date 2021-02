Formazioni ufficiali Atalanta Napoli: le scelte degli allenatori (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Atalanta Napoli match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Napoli, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All. Gattuso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All. Gattuso Leggi su Calcionews24.com

