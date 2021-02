Facebook chiude la pagina gestita dall'esercito in Myanmar (Birmania) dopo il golpe e la repressione (Di domenica 21 febbraio 2021) Facebook ha chiuso l'account gestito dall'esercito del Myanmar (ex Birmania) in seguito al colpo di stato e alla repressione della manifestazioni da parte dei militari che ieri ha portato alla morte ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021)ha chiuso l'account gestitodel(ex) in seguito al colpo di stato e alladella manifestazioni da parte dei militari che ieri ha portato alla morte ...

