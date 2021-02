PalermoToday : Ex Pip, passa emendamento al Milleproroghe: sì a tavolo tecnico per la stabilizzazione -

PalermoToday

... l'appello ai deputati siciliani: 'Approvate emendamento' 9 febbraio 2021 Possibile svolta per la stabilizzazione degli oltre 3 mila ex. Le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio ...E'stato approvato un emendamento al Mille proroghe che non solo sposta al 31 marzo 2021 la data di scadenza del loro impiego ma pone anche le basi per l'uscita definitiva dal precariato con l'istituzi ...