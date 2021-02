Don Antonello Iapicca contro Bonolis e il suo discorso sui genitori gay: “Le suore non fabbricano bambini” (Di domenica 21 febbraio 2021) Qualche giorno fa Paolo Bonolis è stato ospite nel programma Lui è Peggio di Me ed ha parlato di omogenitorialità e omofobia. Il conduttore ha detto che trova insensata la domanda ‘cosa pensi dei gay?’ visto che l’omosessualità è una cosa naturale ed ha anche aggiunto di essere favorevole alla possibilità per le coppie omosessuali di avere dei figli. Alcune affermazioni di Bonolis però non sono piaciute a Don Antonello Iapicca, che su Facebook ha bacchettato il presentatore. “Paolo Bonolis: «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono sempre posto». Sette suore non fabbricano bambini, non li adottano ma accolgono quelli rifiutati, li servono senza ... Leggi su biccy (Di domenica 21 febbraio 2021) Qualche giorno fa Paoloè stato ospite nel programma Lui è Peggio di Me ed ha parlato di omoalità e omofobia. Il conduttore ha detto che trova insensata la domanda ‘cosa pensi dei gay?’ visto che l’omosessualità è una cosa naturale ed ha anche aggiunto di essere favorevole alla possibilità per le coppie omosessuali di avere dei figli. Alcune affermazioni diperò non sono piaciute a Don, che su Facebook ha bacchettato il presentatore. “Paolo: «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette, sì? Questa è una domanda che mi sono sempre posto». Settenon, non li adottano ma accolgono quelli rifiutati, li servono senza ...

