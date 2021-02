COVID, due decessi al Moscati di Avellino (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono decedute questa mattina, nella terapia subintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: una 95enne di Atripalda (Av), ricoverata dal 17 febbraio, e una 66enne di La Spezia, ricoverata dal 16 febbraio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono decedute questa mattina, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, due pazienti: una 95enne di Atripalda (Av), ricoverata dal 17 febbraio, e una 66enne di La Spezia, ricoverata dal 16 febbraio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RobertoBurioni : Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all'età, si è vaccinata con l… - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - Chiaretta_74 : RT @mattinodipadova: COVID, UN ANNO DOPO / Commemorazione a Vo': due simboli, un grande cuore tricolore e un ulivo, per ricordare le vittim… - anna_polegato : RT @RobertoBurioni: Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all'età, si è vaccinata con la pr… -