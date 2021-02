Con la moto si scontra violentemente con una macchina. Inutili i soccorsi, ragazza muore a 34 anni (Di domenica 21 febbraio 2021) CASTELFIDARDO - Una giovane di 34 anni che viaggiava in sella a una moto è morta nell'impatto con un'auto in via Jesina, la strada di fondovalle che collega Osimo a Castelfidardo. Sul posto sono ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 febbraio 2021) CASTELFIDARDO - Una giovane di 34che viaggiava in sella a unaè morta nell'impatto con un'auto in via Jesina, la strada di fondovalle che collega Osimo a Castelfidardo. Sul posto sono ...

