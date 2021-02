Como-Giana Erminio, le probabili formazioni e le ultime sulla gara (Di domenica 21 febbraio 2021) Como-Giana Erminio chiuderà questa sera alle 20.30 al “Sinigaglia”, la 26a giornata del campionato di Serie C girone A. La capolista deve tenere lontano il pericolo Renate e gli ospiti hanno l’urgenza di migliorare la propria classifica. Ecco le ultime sulla gara. Il momento del Como I lariani, che mercoledì hanno centrato la vittoria in trasferta contro la Pergolettese con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Iovine e Bellemo seguite da quella ininfluente di Varas, sono primi in classifica con 52 punti (16 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte), a +5 dalla prima inseguitrice, il Renate. La squadra di GiaComo Gattuso, dopo il pesante tonfo nel derby contro il Lecco (4-0), si sono riscattati vincendo la domenica successiva in casa contro la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)chiuderà questa sera alle 20.30 al “Sinigaglia”, la 26a giornata del campionato di Serie C girone A. La capolista deve tenere lontano il pericolo Renate e gli ospiti hanno l’urgenza di migliorare la propria classifica. Ecco le. Il momento delI lariani, che mercoledì hanno centrato la vittoria in trasferta contro la Pergolettese con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Iovine e Bellemo seguite da quella ininfluente di Varas, sono primi in classifica con 52 punti (16 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte), a +5 dalla prima inseguitrice, il Renate. La squadra di GiaGattuso, dopo il pesante tonfo nel derby contro il Lecco (4-0), si sono riscattati vincendo la domenica successiva in casa contro la ...

