C'è Posta Per Te, si alza un uomo dal pubblico e arriva il colpo di scena (Di domenica 21 febbraio 2021) Giuseppe si è presentato a C'è Posta Per Te per fare una sorpresa a sua moglie Maria. L'uomo ha gravi problemi economici e non è mai riuscito a fare dei regali alla compagna e ai figli e così ha chiesto l'aiuto di Maria De Filippi per confezionare una serata memorabile alla donna della sua vita. "Sai che non sono mai riuscito a darti nulla nella vita a parte il mio amore. Sono qui a C'è Posta Per Te per ringraziarti della tua forza, della tua pazienza, del tuo immenso orgoglio di donna e di mamma". In uno scrigno Maria ha trovato le due fedi che Giuseppe aveva dovuto vendere durante il lockdown per pagare le spese. Stefano De Martino – che era l'ospite della storia – ha regalato alla coppia dei giochi per i loro bambini, ma il vero colpo di scena è arrivato sul finale.

