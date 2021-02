Calcio Napoli annientato dall’Atalanta: 4-2. Squadra allo sbando (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo lo 0-0 del primo tempo, il Calcio Napoli crolla nella ripresa sotto i colpi di Muriel e Zapata. Troppe le assenze ma gioco assente condito da errori individuali Nel periodo decisivo per la stagione, il Calcio Napoli, più che pensare agli avversari, deve contare i presenti e pensare a chi poter schierare in Leggi su 2anews (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo lo 0-0 del primo tempo, ilcrolla nella ripresa sotto i colpi di Muriel e Zapata. Troppe le assenze ma gioco assente condito da errori individuali Nel periodo decisivo per la stagione, il, più che pensare agli avversari, deve contare i presenti e pensare a chi poter schierare in

