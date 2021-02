ATP Singapore 2021 | Matteo Viola e Alessandro Bega sconfitti nel turno finale delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Resterà Roberto Marcora, a meno di rinunce che causano ripescaggi da lucky loser, l’unico italiano in gara all’ATP 250 dinel tabellone principale., infatti, sono statinei loro match decisivi per l’ingresso in main draw nel torneo asiatico. In particolare, il numero 2 del seeding è stato superato dal turco Altug Celikbilek, al 299° posto nel ranking ATP, con il punteggio di 6-2 0-6 7-6(5). Sul 6-5 in proprio favore,è arrivato a due punti dalla vittoria sul 30-30, ma non è riuscito a concretizzare l’opportunità e, nel tie-break, si è trovato indietro da subito, dovendo cedere al secondo match point. Per quanto riguarda invece il numero 7 del tabellone cadetto, molto più netta, e in soli 48 minuti, la sconfitta ...