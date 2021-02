Andrea Fachinetti | chi è il modello e figlio di Ornella Muti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 febbraio 2021)die Federico, è il più piccolo degli eredi dell’attrice italiana. Come la mamma, ama molto recitare, e grazie al suo bell’aspetto è stato ancheper Armani. Il 32enne, però, ha un’altra grande passione che ha deciso di coltivare negli ultimi tempi. La sua vera passione, però, è un’altra. Il ragazzo, infatti, vorrebbe diventare regista, e nonostante avesse iniziato a studiare Economia alla LUISS di Roma ha poi abbandonato gli studi per seguire il suo cuore. Così, con l’appoggio della, si è trasferito in America, dove ha studiato alla New York Film Academy. Ben più riservato della sorella Naike Rivelli (figlia di una precedente misteriosa relazione della), ...