Alex Vinatzer 2° a metà gara | “Conta la prossima manche L’inversione dei 15 mi aiuta ma non è giusta”

(Di domenica 21 febbraio 2021)si è reso protagonista di una strepitosa primanello slalom dei Mondiali 2021 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 17 sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, ha firmato il secondo tempo della mattinata, ad appena 14 centesimi di distacco dall’austriaco Adrian Pertl. L’altoatesino, reduce da un periodo non propriamente brillante, ha battuto un colpo nel momento più importante e nella secondatenterà l’assalto a una medaglia. Il nostro portacolori ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Ho visto i primi, si vedeva che la velocità era lenta. Mi sono detto ‘devi stare attento e cercare di farle di taglio, poi vai forte’. Laimportante è quella che verrà, devo cercare di rilassarmi e farla come la prima. Complimenti all’organizzazione per ...