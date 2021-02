Uomini e Donne, Armando contro tutti: il cavaliere rischia di essere cacciato? (Di sabato 20 febbraio 2021) Dalla anticipazioni riguardanti l’ultima puntata di Uomini e Donne sappiamo che Armando Incarnato è sempre più fuori controllo. Il cavaliere del trono over non solo ha sfiorato la rissa con Riccardo Guarnieri, che ha provocato ripetutamente, ma si è anche scagliato contro la nuova tronista Samantha Curcio, rea di avergli mosso una critica. Sul web, in particolar modo sui social, si moltiplicano gli appelli a Maria De Filippi affinché prenda provvedimenti. Lo farà davvero? Di seguito, ecco cos’ha combinato il cavaliere napoletano nell’ultima registrazione. Registrazione infuocata a Uomini e Donne: Armando contro tutti La prima persona con cui se l’è presa Armando ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Dalla anticipazioni riguardanti l’ultima puntata disappiamo cheIncarnato è sempre più fuorillo. Ildel trono over non solo ha sfiorato la rissa con Riccardo Guarnieri, che ha provocato ripetutamente, ma si è anche scagliatola nuova tronista Samantha Curcio, rea di avergli mosso una critica. Sul web, in particolar modo sui social, si moltiplicano gli appelli a Maria De Filippi affinché prenda provvedimenti. Lo farà davvero? Di seguito, ecco cos’ha combinato ilnapoletano nell’ultima registrazione. Registrazione infuocata aLa prima persona con cui se l’è presa...

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - Simmy03331729 : RT @e_lll_ee: “Credo non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte. Perché… - AparolinCamilla : RT @MinisteroSalute: #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole vu… -