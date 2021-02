Un anno di Covid: ecco perché non è andato tutto bene (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo sforzo più grande da fare in queste ore è quello di sottrarsi alla retorica e cogliere l’occasione di una riflessione non banale sugli errori commessi dalle istituzioni nella gestione dell’emergenza Covid. È passato un anno dal primo caso di paziente positivo al virus, a Codogno, in Lombardia. Il nemico invisibile si era insinuato subdolamente nelle nostre vite da almeno quattro mesi, come si è scoperto solo di recente, ma intanto poneva le premesse per la strage che abbiamo vissuto nel 2020 e che continua a flagellare la popolazione mondiale. La pandemia ci ha insegnato tante cose. Ognuno ha il diritto di fare il suo elenco, ma è certo che gli scandali emersi negli ultimi mesi sul piano pandemico non aggiornato, sul business delle mascherine, sul mercato parallelo dei vaccini una verità l’hanno consegnata alla storia: non esisteva ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo sforzo più grande da fare in queste ore è quello di sottrarsi alla retorica e cogliere l’occasione di una riflessione non banale sugli errori commessi dalle istituzioni nella gestione dell’emergenza. È passato undal primo caso di paziente positivo al virus, a Codogno, in Lombardia. Il nemico invisibile si era insinuato subdolamente nelle nostre vite da almeno quattro mesi, come si è scoperto solo di recente, ma intanto poneva le premesse per la strage che abbiamo vissuto nel 2020 e che continua a flagellare la popolazione mondiale. La pandemia ci ha insegnato tante cose. Ognuno ha il diritto di fare il suo elenco, ma è certo che gli scandali emersi negli ultimi mesi sul piano pandemico non aggiornato, sul business delle mascherine, sul mercato parallelo dei vaccini una verità l’hconsegnata alla storia: non esisteva ...

fattoquotidiano : Il 20 febbraio sarà la Giornata nazionale del personale sanitario. “Quest’anno in memoria dei professionisti morti… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - Agenzia_Ansa : Covid, per prima visitò il paziente 1: 'Il gioco di squadra ci salvò' - LO SPECIALE #ANSA - Rossell43088941 : RT @SkyTG24: Un anno di #covid, i volti e le storie della pandemia ?? - CuomoSabato : RT @HuffPostItalia: Un anno di Covid: ecco perché non è andato tutto bene -