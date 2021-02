Udc | De Poli | ' grande tristezza per scomparsa sindaco Bolis'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata diper la nostra comunità. L'Udc piange ladi Alessandrodi Carmignano di Brenta, un punto di riferimento per tutti noi, una personalità che ha vissuto latica al servizio della comunità e del territorio. Esprimo a nome di tutto il partito e anche di Lorenzo Cesa le nostre più sentite condoglianze ai familiari, alla moglie Marta e al figlio Giovanni. La famiglia dell'Udc intende esservi vicina con tutto il cuore in questo momento di immenso dolore”. Così il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De

Molto legato al senatore dell'Antonio, dal 2014 era stato riconfermato come sindaco della città. A novembre era partito il suo secondo mandato con la lista civica, ed era risultati tra i ...Così su Twitter il senatore e questore Antonio DeRoma, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di grande tristezza per la nostra comunità. L'Udc piange la scomparsa di Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta, un punto di riferimento per ...Alessandro Bolis . La malattia, di cui da tempo portava i segni nel fisico, non gli ha lasciato scampo. Alessandro Bolis, 43 anni, sindaco centrista di Carmignano di Brenta (Padov ...