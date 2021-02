(Di sabato 20 febbraio 2021) Undi 43ha ucciso il proprio, di due, e si è poito, il fatto è avvenuto a Castello di Godego, nel trevigiano. A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa. Sul posto è arrivata anche la pm Mara De Donà.

rigo_debora : RT @SkyTG24: Treviso, padre uccide figlio di 2 anni e si suicida - SkyTG24 : Treviso, padre uccide figlio di 2 anni e si suicida - BreakingItalyNe : Treviso: Padre di 43 anni uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita a Castello di Godego: I corpi trovati dal… - SRGIOANTONIO16 : @ItalyinBrazil Si, mio bisnonno stato immigrato in brasile, arrivato 1889, cognome Guassi e Vaccari, di Treviso e V… - tribuna_treviso : Castelfranco, sono state recapitate al padre, alla sorella maggiore di Iole e al legale della famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso padre

Quotidiano.net

Ancora una tragedia orribile in famiglia. Ancora unche uccide il prioprio bambino. L'ultimo episodio di una scia di sangue interminabile arriva dalla provincia didove oggi undi 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni , e si è poi suicidato. Il fatto è avvenuto a Castello di Godego , Nel trevigiano. A trovare i corpi è stato il nonno, ...... Sergio Minorello, a soli 70 anni: una tragedia che ha colpito anche la città di, dove ... Laureato all'Accademia di Belle Arti e in Architettura, Minorello ha subito ricevuto dalle '...(ANSA) – TREVISO, 20 FEB – Un padre di 43 anni ha ucciso il proprio figlio, di due anni, e si è poi suicidato, Il fatto è avvenuto a Castello… ...Treviso, 20 febbraio 2021 - Ancora una tragedia orribile in famiglia. Ancora un padre che uccide il prioprio bambino. L'ultimo episodio di una scia di sangue interminabile arriva dalla provincia di Tr ...