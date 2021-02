Traffico Roma del 20-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora prudenza sulla A24Teramo dove in prossimità dei lavori all’altezza di Castel Madama e per ilin uscita al casello di Vicovaro Mandela sono possibili ulteriori rallentamenti Provenendo dalla capitale La mattinata prosegue invece senza disagi per chi viaggia sulla Grande Raccordo Anulare tratto cittadino della A24 pochi gli spostamenti anche su tutta la tangenziale est e maggiormente concentrati in prossimità delle bivio dellaTeramo verso San Giovanni a Casalborgone prestare attenzione per un incidente su via della Bufalotta vicino via di Settebagni per la stessa causa prudenza su via Cassia tra via braccianense via Trionfale in direzione del centro terzo incidente con le possibili rallentamenti e su via Tuscolana all’altezza di ...