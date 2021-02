Simone Ashley | ecco chi è la “new entry” di Bridgerton 2

(Di sabato 20 febbraio 2021) Vi starete chiedendo chi è: sarà la nuova Lady che farà battere il cuore di Anthony. Le riprese della seconda serie, Covid permettendo, inizieranno in primavera, sperando di vedere i nuovi episodi verso la fine dell’anno. Di un fascino ammaliante, anche se ancora non è molto conosciuta, sta costruendo il suo percorso. Conosciamola meglio!: biografia Classe 1995, è un’attrice britannica, di origine indiana. Gli affezionati di Netflix la ricorderanno in “Sex Education”, nel ruolo di Olivia Hanan ma ha preso parte anche ad altri progetti televisivi e cinematografici come il film “Pokémon: Detective Pikachu” o la miniserie “The Sister”, di genere thriller – psicologico.Per non parlare della serie televisiva, meno ...

... e che in lingua originale si trasforma nella misteriosa Lady Whistledown , dov'è possibile ammirare il talento del giovane cast? La più famosa " almeno finora " resta la new entry, ...Sarà infatti la venticinquennea interpretare il ruolo di Kate Sharma aka la ragazza che farà perdere la testa (e non solo in termini romantici) a niente poco di meno che Anthony ...1 "Mortal Club", sesta stagione, nel ruolo di Veena). Simone Ashley in "L'Ispettore Coliandro" al fianco di Giampaolo Morelli La sua carriera è appena decollata e sarà costellata di successi grazie ...