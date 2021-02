Roma, il countdown di Zaniolo: “Ecco quando tornerò in campo, manca poco. Sarò al top solo…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra un mese torno in campo, ad aprile Sarò a pieno regime.Queste le parole di Nicolò Zaniolo, intervenuto in merito al suo ormai prossimo ritorno in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il centrocampista della Roma ha parlato così durante una delle 'room' di Clubhouse. Ecco le sue parole: “La mia assenza nel derby? Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più nel derby. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio. L'emozione più grande in giallorosso perché era il primo anno alla Roma, per tutto, la doppietta a Casillas. Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra un mese torno in, ad aprilea pieno regime.Queste le parole di Nicolò, intervenuto in merito al suo ormai prossimo ritorno indopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il centrocampista dellaha parlato così durante una delle 'room' di Clubhouse.le sue parole: “La mia assenza nel derby? Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più nel derby. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio. L'emozione più grande in giallorosso perché era il primo anno alla, per tutto, la doppietta a Casillas.

